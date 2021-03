Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important privind eliberarea buletinelor. Ce transmite Primaria Pitești. “Avand in vedere apariția unor probleme de ordin logistic, la nivel național, in procesul de producere a carților de identitate, din motive neimputabile instituției noastre, incepand cu data de 12.01.2021, termenul de soluționare…

- Daca v-a expirat cartea de identitate, sa stiti ca preschimbarea documentelor in aceasta perioada intarzie mult – pana la o luna de zile. In serviciile de evidenta a populatiei se pot tipari doar cateva documente zilnic, dupa ce furnizorul care producea materialul pentru acte a fost schimbat. Pana cand…

- Noi intarzieri in eliberarea carților de identitate in Vrancea. S-a ajuns la intarzieri de pana la 45 de zile, in condițiile in care, inca de la sfarșitul lunii ianuarie a.c., Biroul de presa al Primariei Municipiului Focșani a remis un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța ca: „din cauza…

- Anunț important pentru pensionari! Detalii despre noua lege a indemnizațiilor acestora. Ce se va intampla cu punctul de pensie in 2022? Nota de fundamentare a proiectului de OUG. Noua lege a pensiilor. Ce se intampla cu punctul de pensii in 2022? Guvernul a susținut in proiectul de act normativ ca valoarea…

- Din cauza unor probleme de ordin tehnic, existente la nivelul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.), Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Focșani va elibera, in perioada urmatoare, carțile de identitate cu o intarziere de 30 de zile.…

- La nivelul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date au fost derulate anul trecut procedurile pentru achizitionarea materialelor necesare emiterii cartilor de identitate, proceduri care s-au finalizat in luna decembrie prin incheierea contractului cadru cu noul furnizor.…

- Reprezentanții Primariei orașului Iernut au precizat marți, 12 ianuarie, ca in urma unei radiograme primite de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București cu nr.3359187, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea carților de identitate este de 30 de…

- Premierul Florin Citu a afirmat, dupa vaccinarea primei persoane din Romania, asistenta medicala Mihaela Anghel, ca aceasta vaccinare impotriva COVID-19 „incepe cu oamenii fara de care sanatatea romanilor nu ar mai putea fi asigurata”. Seful Executivului a adaugat ca vaccinarea este gratuita si voluntara…