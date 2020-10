Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au anunta ca vremea se strica in Romania si au emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila sambata in 17 judete in care autoritatile au anuntat primele masuri ce se impun iarna. Asa cum anunta meteorologii ANM, sambata, in…

- Meteorologii anunta ninsori viscolite in urmatoarele zile in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, ninsori viscolite in zona montana inalta din Carpații Meridionali și Orientali. In nordul, centrul, estul și sud-estul țarii temporar…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo care anunța pentru mare parte a țarii ploi și ninsori la munte, in weekend. ANM a emis și o atentionare Cod galben de vant puternic la munte, valabila in 17 judete.

- Meteorologii atenționeaza ca marți vor fi perioade cu ploi torențiale, furtuni, vant puternic, dar și precipitații mixte și chiar ninsori... The post Atenționare Cod galben in Banat. De marți, vremea se racește. Ninsori și vant puternic la munte, furtuni și ploi in zonele joase appeared first on Renasterea…

- Meteorologii atenționeaza ca marți vor fi perioade cu ploi torențiale, furtuni, vant puternic, dar și precipitații mixte și chiar ninsori la munte. Vremea se racește. Potrivit ANM, marți, vremea se va raci accentuat in vest, sud-vest și local in centru, unde va deveni deosebit de rece pentru aceasta…

- Se strica vremea, in urmatoarele ore! Meteorologii au emis, joi, o alerta meteo de fenomene periculoase, in zece județe din țara. Avertizarea de tip cod galben este valabila pana vineri seara. Care vor fi cele mai afectate zone. Meteorolii au emis o noua alerta meteo, in zece județe din țara. Vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru 16 judete din nord-estul si centrul tarii, care va fi in vigoare pe parcursul zilei de joi, urmand ca in noaptea de joi spre vineri noua judete din centru si sud-est sa…

- Vremea o va lua razna in orele urmatoare. 33 de județe intra sambata dimineața sub avertizare cod galben de ploi, vijelii și grindina. Avertizarea intra in vigoare la ora 10:00 și expira duminica la aceeași ora, conform Mediafax.Citește și: Orban: ‘Daca iți scad veniturile și abia mai ai bani…