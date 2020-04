Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, spune ca este exclusa posibilitatea ca anul scolar sa fie inghetat. "In orice situatie, chiar si in scenariile cele mai sumbre, in orice situatie noi vom incheia anul scolar 2019-2020", declara ministrul, care precizeaza ca elevii care nu au deja cele doua note necesare incheierii mediilor pentru semestrul al doilea vor primi aceste note dupa reluarea cursurilor potrivit news.ro.

"In orice, chiar si incele mai, in oricenoi vomanul2019-2020”, a afirmat Monica Anisie intr-un interviu acordat…