Anul şcolar va fi mai scurt cu o săptămână De asemenea, cele doua semestru ale anului scolar viitor vor fi egale, cate 17 saptamani pentru fiecare jumatate de an scolar. Comparativ cu anul scolar prezent, care are 35 de saptamani, anul scolar viitor va avea doar 34 de saptamani. Conform documentului publicat de Ministerul Educatiei Nationale, pentru elevii din clasele a a XII-a zi si a XIII-a seral si frecventa redusa anul scolar va avea 32 de saptamani de cursuri, urmand sa se incheie pe 4 iunie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Structura anului școlar 2020-2021 a fost pusa in dezbatere de Ministerul Educației. Potrivit documentului, școala va incepe pe 14 septembrie, iar elevii vor merge la școala cu o saptamana in minus fața de anul școlar curent. Școala va incepe pe 14 septembrie in 2020, daca proiectul privind structura…

- Anul scolar 2020 – 2021 incepe in 14 septembrie si se incheie in 18 iunie, fiecare asemestru avand 17 saptamani, iar vacanta de primavara e fractionata pentru a include Pastele ortodox si pe cel catolic, conform proiectului de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020 –…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere structura anului școlar 2020-2021. Anul acesta, școala va incepe pe 14 septembrie, iar vacanța intersemestriala va fi in ianuarie-februarie, relateaza digi24.ro. Elevii vor merge la școala cu o saptamana in minus fața de anul școlar curent, adica 34 de saptamani…

- O materie optionala – educatie antreprenoriala – va fi introdusa de anul scolar viitor in gimnaziu si liceu, dupa ce ministrul Educatiei, Monica Anisie, a semnat un acord de parteneriat cu reprezentanti ai Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si Federatiei Patronale de Petrol…

- Structura anului școlar se modifica din nou. Noul ministru al Educației, Monica Anisie, spune ca in forma actuala, profesorii n-au timp sa-i evalueze pe elevi in primul semestru, iar copiii sunt debusolați. Anul acesta, semestrul intai a fost scurtat la 14 saptamani. Iar al doilea incepe pe 13 ianuarie,…

- Structura anului școlar se modifica din nou. Noul ministru al Educației, Monica Anisie, spune ca in forma actuala, profesorii n-au timp sa-i evalueze pe elevi in primul semestru, iar copiii sunt debusolați. Anul acesta, semestrul intai a fost scurtat la 14 saptamani.