Stiri pe aceeasi tema

- Pandurii Targu Jiu s-a despartit in ultimele zile de patru jucatori pe care i-a avut in lot in acest sezon. Dupa mijlocasul Ion David (19 ani), ultima clasata din Liga 2 si-a intrerupt colaborarea si cu portarul Iulian Dinu (21 ani), fundasul Bogdan Visan (18 ani) si mijlocasul Robert Lica (22 ani),…

- Simone Inzaghi, tehnicianul lui Lazio, a prefațat duelul din grupele Europa League cu CFR Cluj. Antrenorul italienilor a lasat de ințeles ca nu se baza pe romanul Ștefan Radu nici la duelul de joi seara Lazio - CFR Cluj se joaca joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport…

- Rennes, adversara CFR-ului din grupele Europa League, are probleme inaintea meciului contra campioanei Romaniei. CFR Cluj joaca joi, 24 octombrie, in deplasare, meciul cu Rennes din cadrul grupelor Europa League. Meciul este programat de la ora 22:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport,…

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre urmatoarea partida din campionat, cea cu CFR Cluj. CFR Cluj - Universitatea Craiova, derby-ul etapei #13 din Liga 1, se joaca sambata, 19 octombrie, de la ora 20:30. Meciul va fi in format…

- Jucatorul Emmanuel Culio a declarat, duminica seara, ca formatia CFR Cluj ar fi meritat victoria in meciul cu FCSB, scor 0-0, din etapa a X-a a Ligii I, potrivit Agerpres.Citește și: Adrian Nastase il da de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit, cu parlamentarul sau, proiectele legislative ale…

- RAPID // Negocierile primarului Dan Tudorache cu Mircea Lucescu coincid cu critici și cu jigniri violente adresate antrenorului lui Rapid pe Internet. Suporterii giuleșteni banuiesc ca e un atac al oamenilor primarului, iar ideea aceasta a ajuns și la Daniel Pancu. Rapid e intr-un razboi purtat pe…

- Dan Petrescu (51 de ani) a trimis lista oficiala de jucatori pentru grupele Europa League. Campioana CFR Cluj a lasat nume importante pe din afara. Toate meciurile celor de la CFR Cluj din Europa League vor fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport.Primul…