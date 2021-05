Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc a intrat in vizorul Iuliei Albu, ce l-a criticat dur pe acesta. Excentrica vedeta a venit astazi la emisiunea ‘La Maruța’, difuzata la PRO TV și moderata de Catalin Maruța, pentru rubrica ei numita ”Marțea Neagra cu Iulia Albu”. Aceasta a analizat fotografiile vedetelor de Paște, iar…

- In cadrul rubricii Marțea Neagra cu Iulia Albu, din emisiunea La Maruța , Iulia (39 de ani) a comentat doua fotografii cu Andreea Banica (42 de ani). Imaginile analizate au fost surprinse in Kenya, unde solista a mers in vacanța. Andreea Banica, aspru criticata de Iulia Albu: „Nu este nimic mai de prost…

- In cadrul rubricii Marțea Neagra cu Iulia Albu, din emisiunea La Maruța, Iulia (39 de ani) a comentat doua fotografii cu Oana Roman (45 de ani), imagini surprinse in Egipt. Cu ocazia implinirii a 45 de ani, Oana și fiica ei, Isabela (7 ani), au mers in vacanța in Egipt. Isabela este fiica vedetei TV…

- Iulia Albu a revenit ”La Maruța” pentru a face din nou ravagii cu rubrica sa, intitulata ”Marțea Neagra”. Fashion editorul a revenit cu o tema abordata in trecut, ”Evoluția vestimentara”. Ea a comentat istoricul Deliei și al Loredanei Groza. Iulia Albu, despre stilulurile vestimentare abordate de Loredana…

- Zilele trecute, Iulia Albu a postat o imagine pe contul de socializare, de pe vremea in care era insarcinata cu Mikaela. Mesajele din partea fanilor au aparut imediat, aceștia crezand ca vedeta va deveni mama din nou. Aceasta a explicat totul in cadrul emisiunii de la Pro TV.„Nu sunt insarcinata. Am…