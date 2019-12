Antonia se afla in plina desfașurare artistica in momentul in care cațiva tineri s-au luat la bataie, orice incercare de a-i potoli dovedindu-se zadarnica, scrie spynews.ro. Vedeta nu a suportat un astfel de afront, așa ca a izbucnit. A parasit scena, impreuna cu dansatorii, injurand fara reținere.

„Mama, ce urat. Numai la noi in tara se intampla asa ceva. *** gura ma-tii. Gherțoi", a spus Antonia, dupa care s-a retras de pe scena.