- Tehnicianul Anton Petrea a declarat, sambata seara, ca se bucura ca formatia FCSB nu a primit gol si a castigat meciul cu Gaz Metan Medias. El crede ca echipa trebuie sa castige pentru a reusi sa ajunga CFR Cluj.

- Rapid București a reușit sa-și adjudece victoria, scor 2-0, in fața formației FC Argeș, in etapa a 19-a din Liga 1. Giuleștenii au marcat prin Stahl (’9) și Albu (’12). statistica oferita de flashscore.ro Rapid: Moldovan – Belu-Iordache, Sapunaru, Dandea, Junior Morais – Albu, Crepulja, Moise (’66,…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare intalnirii cu FC Voluntari, din etapa 19 a Ligii 1. Disputa este programata sambata, 11 decembrie, de la ora 17.30, pe stadionul „Anghel Iordanescu“. Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, a afirmat cu tarie ca obiectivul…

- FCU Craiova a pierdut meciul de sambata seara, 0-1 cu FCSB, pe „Ion Oblemenco“, in fața a aproximativ 4500 de spectatori. La final, antrenorul Adrian Mutu a sarit la gatul arbitrilor, considerandu-i vinovați pentru scorul afișat pe tabela de marcaj. „Tactic am stat bine, am inchis toate culoarele. In…