- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta noi reglementari pentru a facilita adoptia cainilor fara stapan, care prevad ca asociatiile si fundatiile din domeniul protectiei animalelor pot prelua, lunar, 20 de caini din adaposturile publice. Decizia vine…

- Asociatiile si fundatiile din domeniul protectiei animalelor pot prelua, lunar, 20 de caini din adaposturile publice, conform noilor reglementari menite sa faciliteze adoptia cainilor fara stapan, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- ANSVSA incepe controale la adaposturile publice pentru caini fara stapani. Inspectorii sanitar-veterinari au inceput controale care vizeaza conditiile de functionare a adaposturilor publice pentru caini fara stapani existente si respectarea normelor de protectie si bunastare a animalelor. Pentru viitor,…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti, presedintele CJ Hunedoara a subliniat intentia de a prelua in proprietate si administrare Termocentrala de la Mintia, in conditiile aplicarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale…

- In sedinta Guvernului din data de 27 ianuarie 2021 a fost adoptata Hotararea referitoare la modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG nr. 707/2018. Actul normativ vizeaza: - simplificarea procedurii de verificare a terenurilor…

- ”Ministerul Finantelor a decis ca persoanele fizice sau juridice care au contractat imprumuturi pentru rate de capital, dobanzi si comisioane pot solicita suspendarea platii ratelor scadente aferente acestor imprumuturi. De aceasta facilitate beneficiaza debitorii care au un contract de creditare in…

- Guvernul are in vedere majorarea salariului minim la 2.300 de lei brut/lunar, in 2021. Cați bani in plus primesc romanii, de la 1 ianuarie Guvernul are in vedere creșterea salariului minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar, a…

- Potrivit legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, promulgate de vineri de președintele Klaus Iohannis Gospodariile țaranești vor fi scutite de impozitul pe cladire și teren daca se vor inscrie in cooperative agricole. Scutire de impozit pe cladiri și terenuri…