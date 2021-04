ANSVSA a modificat prețurile la verificarea documentelor pentru animalele de companie și pentru cele destinate exportului ANSVSA a actualizat tarifele pentru siguranța animelelor. Noile prețuri se aplica pentru firmele care exporta animale in alte țari dar și pentru romanii care solicita asistența in timpul calatoriei pentru animalele de companie. Ordinul nr. 49/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in […] Citește ANSVSA a modificat prețurile la verificarea documentelor pentru animalele de companie și pentru cele destinate exportului in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

