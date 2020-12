Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) face cu o zi inainte de finalul anului ceea ce ar fi trebuit sa inceapa cu mai mult timp inainte. Anunța printr-un comunicat de presa ca peste o zi, piața energiei se liberalizeaza complet, iar consumatorii casnici ar trebui sa incheie contracte in regim concurențial, daca nu […] The post ANRE ii avertizeaza pe romani, in ultima zi din an, ca li se scumpesc facturile la energie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .