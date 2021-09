ANPIS: 24,61 milioane de lei, valoarea alocațiilor pentru susținerea familiei plătite în luna iulie Alocatiile pentru sustinerea familiei platite in luna iulie 2021 au totalizat 24,61 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 172,30 de lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES. In luna iulie erau inregistrati 142.871 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau – 8.776, Suceava – 7.875 si Vaslui – 7.286. Cei mai putini beneficiari erau in Bucuresti (232) si judetele Ilfov (770) si Timis (1.033). De asemenea, la finalul lunii iulie erau suspendati de la plata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

