- Alti noua detinuti de la Penitenciarul Timisoara au fost confirmati pozitiv la testele dispuse pentru depistarea COVID-19, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, marti, AGERPRES. Cele noua persoane private de libertate sunt asimptomatice si vor beneficia…

- Directia de Sanatate Publica Timis a demarat o ancheta epidemiologica, dupa ce 11 angajati ai Inspectoratului de Politie al judetului Timis au fost depistati pozitiv cu virusul SARS CoV-2. Alti 11 angajati, contacti ai celor infectati, se afla in izolare la domiciliu, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor…

- N.D. Dupa ce, in timpul zilei de astazi, in spațiul public circulase o informație potrivit careia angajați din Primaria Ploiești au fost confirmați cu noul virus, in jurul orei 18.00 a venit confirmarea oficiala, prin intermediul unui comunicat de presa. Astfel, potrivit municipalitații, in prezent,…

- Dinamo Bucuresti a anuntat, sambata, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) ca inca trei jucatori au fost confirmati pozitiv la testul Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19.Numarul jucatorilor dinamovisti confirmati pozitiv la testarile efectuate in aceasta saptamana a ajuns la 10.…

- Un angajat al Penitenciarului București-Rahova a fost confirmat, joi, pozitiv la testul COVID-19, alaturi de alți doi angajați ai Penitenciarului Vaslui. ”Administratia unitatii aplica, in continuare, recomandarile Directiei de SanatatePublica Vaslui si masurile stabilite in cuprinsul metodologiei de…