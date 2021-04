Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa „Someș” a emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru „Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilau”, parte a mega-proiectului in valoare de 355,6 milioane de euro finanțat prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare – POIM 2014-2020. Contractul de lucrari…

- Primii kilometri din A1 Sibiu-Pitesti vor fi dați in trafic „pana in 2023”. Lucrarile pentru construirea tronsonului Pitesti – Curtea de Arges al Autostrazii A 1 Sibiu-Pitesti ar urma sa inceapa din luna mai a anuntat, Horatiu Cosma, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, responsabil de infrastructura…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut, in luna ianuarie a acestui an, cu 3,6%, ca serie bruta, respectiv cu 3,7% ca serie ajustata, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in prima luna…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut, in luna ianuarie a acestui an, cu 3,6%, ca serie bruta, respectiv cu 3,7% ca serie ajustata, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Conform statisticii…

- Spitalul Judetean din Slobozia a intrat in reparatii capitale. Lucrarile ample de modernizare vor viza infrastructura, spatiile si dotarile. Primele reabilitari pornesc de la Policlinica. Durata proiectului este de 2 ani, iar investitia se ridica la 16,2 milioane de lei.

- In contextul atenționarii meteorologice COD Galben, transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila pentru zona Munților Apuseni, in intervalul 12 februarie 2021, ora 12:00 – 15 februarie 2021, ora 10:00, fenomenele prognozate fiind “vreme deosebit de rece, geroasa, indeosebi pe parcursul…

- Violeta Stoica Orice roman recunoaște fara a sta prea mult pe ganduri imaginea stației meteorologice de la Varful Omu. Vara, scandurile din lemn de la exterior, iarna – o mogaldeața acoperita complet cu un strat de zapada inghețata, dar intotdeauna cu instalațiile de masurare a vantului sau a temperaturii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in perioada 21 - 22 ianuarie, se efectueaza lucrari de reparatii ale degradarilor carosabilului pe Autostrada A2, calea 1, sensul Bucuresti - Constanta. Astfel, pe perioada lucrarilor, banda 1 de circulatie va fi restrictionata,…