- Anglia schimba regula de carantinare pentru persoanele care sosesc in țara: calatorii pot parasi carantina obligatorie mai repede, daca prezinta un test Covid negativ. Testul se platește și se poate face cel mai devreme la cinci zile de la intrarea in țara, scrie Digi24.ro , cu referire la BBC .

- Adunarile sociale de peste sase persoane vor fi interzise in Anglia de luni – cu unele exceptii -, pe fondul unei cresteri accentuate a cazurilor de coronavirus. Noua regula va limita la sase grupurile care se intalnesc atat in interior, cat si in aer liber. Regula nu se va aplica scolilor, locurilor…

- Romanii care merg in Belgia au obligația sa faca un test pentru depistarea COVID-19 la intrarea in țara și sa intre in autoizolare, dupa ce Regatul Belgiei a incadrat Romania in zona roșie de COVID-19, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), miercuri seara. MAE precizeaza ca autoritatile din…

- Conform noilor masuri, transmise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), de miercuri intreg teritoriul Romaniei a fost incadrat in zona roșie de catre Regatul Belgiei. Astfel, toate persoanele care sosesc in Belgia din orice regiune a Romaniei trebuie sa intre in autoizolare și sa faca test…