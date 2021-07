Stiri pe aceeasi tema

- Argentina - Brazilia, finala Copa America 2021, se joaca ACUM! Confruntarea a inceput la 03:00 (ora Romaniei), nu e televizata la noi in țara, insa poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Toate rezultatele de la Copa America 2021 Argentina - Brazilia 0-0 » Finala Copa America, liveTEXT pe GSP.ro…

- Lionel Messi (34 de ani) și Neymar (29) au fost numiți cei mai buni fotbaliști de la actuala ediție a Copei America, a carei finala va avea loc in aceasta noapte. CONMEBOL, forul care guverneaza fotbalul internațional din America de Sud, a numit astazi cei mai buni jucatori de la Copa America 2021,…

- Pentru partidele din cadrul Copa America și prima liga suedeza, Mozzart Bet ne-a pregatit cele mai mari cote din lume! Iata evenimentele din oferta de azi! Brazilia – Argentina (ora 03:00) cota 2.35 Celebrul stadion Maracana din Rio de Janeiro gazduiește maine dimineața de la 03:00 (ora Romaniei) cea…

- Atacantul brazilian Neymar a afimat ca meciul de sambata impotriva Argentinei, programat sambata pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, care va stabili castigatoarea trofeului Copa America, este finala pe care a visat mereu sa o dispute, informeaza EFE. "Este finala pe care am visat…

Argentina a invins Paraguay, scor 1-0, si s-a calificat in sferturi la Copa America, dupa un meci in care Lionel Messi a egalat recordul de selectii, 147, detinut de Javier Mascherano, potrivit news.ro.

- Lionel Messi, 33 de ani, se pregatește alaturi de naționala Argentinei pentru un nou turneu de Copa America. Starul argentinian se afla in Brazilia, pentru meciul de deschidere impotriva celor din Chile, de luni noapte. Ediția din acest an ii ofera inca o ocazie lui Messi de a caștiga un trofeu internațional…

- Reprezentativa tarii gazda Brazilia va infrunta selectionata Venezuelei in partida de deschidere a turneului Copa America, programata in capitala Brasilia, in timp ce finala se va disputa pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL),…

