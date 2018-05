Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul britanic Danny Boyle (''Trainspotting'') va realiza cel de-al 25-lea lungmetraj din saga James Bond, ale carui filmari vor incepe la 3 decembrie, potrivit site-ului de specialitate Deadline citat vineri de EFE. Filmul, care va fi distribuit in afara SUA de Universal…

- Gary Oldman, castigatorul de anul acesta al premiului Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul sau din filmul ''Darkest Hour'', va regiza si va juca in ''Flying Horse'', o productie care se axeaza asupra vietii lui Eadweard Muybridge, un pionier al fotografiei, relateaza…

- Avengers: Infinity War are încasari de 284.467.000 milioane de dolari global, conform Boxofficemojo, cu 105.967.000 dolari câștigați numai în SUA. Surse din cadrul industriei de film, citate de publicația Deadline, au estimat ca Avengers:Infinity War de…

- Studioul american Paramount Pictures si-a dat acordul pentru finantarea si distribuirea unui film despre viata cantaretului britanic Elton John, iar in rolul principal va fi actorul Taron Egerton, cunoscut din filmele “Kingsman” si “Eddie The Eagle”, informeaza AFP conform News.ro . Filmul va fi realizat…

- Musicalul „Frozen”, bazat pe filmul Disney omonim, a generat incasari de peste 2 milioane de dolari din opt reprezentatii avute la teatrul St. James de pe Broadway.Citeste si: Economistii prevad o LOVITURA grea pentru buzunarul romanilor: 'Marirea unor taxe si impozite este INEVITABILA...'…

- Elevii clasei a III-a A de la Școala Gimnaziala „Mareșal Alexandru Averescu”, indrumați de profesorul Gabriela Spiridon, au vizionat filmul „Colț alb” de Jack London, la sala multimedia a Bibliotecii municipale Adjud. Activitatea a avut loc in cadrul proiectului „Cinemateca la biblioteca”, ce…

- Alicia Vikander si noua versiune a seriei 'Tomb Raider' isi fac intrarea in acest weekend in cinematografele din SUA, cu ambitia de a detrona filmul cu supereroi 'Black Panther', care se mentine pe primul loc in box-office de patru saptamani, relateaza EFE. Dupa primele doua filme din…