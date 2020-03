Angela Merkel, nou rezultat negativ la testul de coronavirus; rezultat pozitiv pentru vicepremierul spaniol Carmen Calvo

Cancelarul german Angela Merkel a avut miercuri din nou rezultat negativ si la al doilea test pentru coronavirus, dar va ramane in carantina la domiciliu pana la efectuarea celui de-al treilea test, probabil saptamana viitoare, in timp ce un rezultat pozitiv pentru un asemenea test a venit in aceeasi zi pentru vicepremierul spaniol Carmen Calvo, potrivit agentiei EFE.



Purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert a anuntat rezultatul noului test, la doua zile dupa ce Angela Merkel il efectuase pe primul. Ea a fost vaccinata vineri de un medic impotriva pneumococului,…