- Soprana Angela Gheorghiu a vorbit vineri, la lansarea volumului biografic "Angela Gheorghiu. O viata pentru arta", de faptul ca multi artisti romani nu se mai intorc in tara, iar cei responsabili trebuie sa "le deschida usile". Evenimentul a avut loc la Teatrul Odeon din Capitala si a debutat cu…

- Soprana Angela Gheoghiu iși lanseaza azi mult asteptata biografie si in limba romana. “O viata pentru arta” se numeste si este disponibila in Romania din 7 septembrie. O data, deloc intamplatoare: Angela Gheorghiu este nascuta tot pe 7 septembrie. Vineri, 17 septembrie, incepand cu ora 19:00, publicul…

- Valul 4 al pandemiei se resimte deja in Romania de cateva saptamani. Incidența de infectare in București a ajuns la 2,05 la mia de locuitori. Astfel, in aceste condiții Capitala urmeaza sa intre in scenariul galben. Asta inseamna ca revin anumite restricții printre care purtarea maștii…

- Gabriela Firea, senator PSD, a avut, miercuri seara, o reacție dura dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției: „Hienele se sfașie intre ele”, a scris fostul primar al Capitalei pe Facebook. „Hienele se sfasie intre ele! Au mintit romanii, pentru a ajunge…

- "Curatorul de zacuscaldquo; de Cosmin Dragomir este o carte culinara plina de istorie. Aparuta la Editura GastroArt 2021 este cea mai asteptata carte de istorie a gastronomiei. Conceputul copertii este realizat de Mihail Cosuletu, fotografia copertii este realizata de Sorin Despot, iar corectura ii…

- Iuliana Buhuș și Adriana Ailincai sunt componentele barcii de doi rame a Romaniei, una care are tradiție in canotajul romanesc. Deși fac pereche de doar un un an și trei luni, cele doua spun ca un loc pe podium la Tokyo e realizabil CORESPONDENȚA DIN JAPONIAGazeta Sporturilor este singura redacție din…

- REȘIȚA – „Lupt pentru mine! Lupt pentru Romania!”, este mesajul transmis de reșițeanca Alina Vuc, cu cateva saptamani inainte de marea competiție olimpica de la Tokyo! „Cand m-am apucat de lupte nici nu știam ce inseamna Jocurile Olimpice, m-am dus in sala sa ma joc. Dupa ce am aflat ce inseamna luptele,…