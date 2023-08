Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 296 22 august 2023 Angel Tilvar: ,,Militarii din echipa Invictus Romania, un exemplu pentru toti cei care vor sa isi depaseasca limitele". Antrenament al echipei Invictus pentru jocurile de la Duuml;sseldorf 2023 Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat marti, 22 august, la ultimul…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, va participa marți, incepand cu ora 10.00, la ceremonia de repatriere a detașamentului Carpathian Vipers, desfașurata la sediul Bazei 86 Aeriana, Borcea.

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, s-a aflat luni intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația omologului sau, Anatolie Nosatii. Pe langa dicuțiile care au abordat teme legate de securitatea și cooperarea celor doua țari, ministrul roman l-a asigurat pe Nosatii de susținerea deplina…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au tinut discursuri la ceremonia implinirii a 50 de ani de la infiintarea Brigazii 1 Rachete Sol Aer RSA "General Nicolae Dascalesculdquo;. Potrivit unui comunicat de presa urcat pe site ul mapn.ro,…

- Militarii din cel de-al 18-lea contingent al Armatei Naționale, detașat in misiunea de menținere a pacii KFOR, și-au incheiat misiunea in Kosovo. Recent, aceștia au revenit acasa, iar astazi, au raportat „Misiune indeplinita!”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Tabara Militara 142. {{693521}}Ministrul…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a aprobat decolarea unei aeronave C 130 Hercules din dotarea Fortelor Aeriene Romane, astazi, 19 iulie, in jurul orei 10, cu destinatia Elefsis, Grecia, pentru a transporta 30 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care…

- Vasile Dincu, fostul ministru al apararii, a vorbit despre decizia Ministerului pe care l-a condus de a perminte ca meciul FCSB - Dinamo, de pe 22 iulie, sa se joace in Ghencea. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul lui Angel Tilvar, ministrul…

