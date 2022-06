F. T. Angajați de la Romsilva – Ocolul Silvic Sinaia și din cadrul Administratiei Parcului Natural Bucegi au derulat, in cursul saptamanii trecute, o noua actiune de strangere a deseurilor abandonate in zona Drumului Cotei Sinaia (DC 134). Potrivit unui comunicat al Romsilva, „deseurile adunate au fost predate spre colectare catre operatorul de salubritate din localitate, iar activitatile s-au circumscris Campaniei Naționale „Curațam Romania”, inițiata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor”. Initiata la data de 4 aprilie a.c. campania s-a derulat sub sloganul „Vrem o țara fara deșeuri abandonate!”,…