Anevrismul cerebral: tratament minim invaziv de radiologie intervențională (P) Tratarea anevrismelor cerebrale pe cale minim invaziva este posibila in cadrul spitalului Arcadia din Iasi prin embolizare, o procedura de radiologie interventionala care se realizeaza printr-o tehnica asemanatoare angiografiei, in conditii sigure pentru pacient, sub anestezie generala. Dupa anestezie, se va realiza o mica incizie la nivel inghinal pentru a vizualiza artera femurala in care urmeaza sa se introduca un tub de plastic ce faciliteaza manipularea echipamentului necesar interventiei. Dupa aceasta manevra se va administra heparina, un medicament ce impiedica formarea cheagurilor de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a luat decizia ca, incepand cu data de 1 aprilie, sa reduca numarul de paturi destinate pacientilor COVID-19, sa inlocuiasca testarea PCR cu teste antigen rapide la internare si sa elimine triajului epidemiologic la Policlinica, potrivit…

- Hemoglobinurie paroxistica nocturna (HPN) este o boala grava, cronica, extrem de rara, cu o evoluție lenta, dar care devine mortala in lipsa unui tratament. Pacienții sunt dependenți de transfuzii de sange. Includerea Centrului de Oncologie OncoHelp in programul național de tratament reprezinta un ajutor…

- Finala Eky Route – Daroconstruct e in desfasurare la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor. In ultima zi in care mai putea fi depuse contestatii, Eky Route a reclamat atribuirea contractului de lucrari pentru modernizarea a 40,6 km de drum judetean catre Daroconstruct. Lansat in licitatie…

- Durata carantinei se reduce la 5 zile pentru persoanele care sosesc in Romania și nu prezinta certificatului digital Covid, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea negativa RT-PCR efectuata cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcarii (pentru cei care calatoresc cu mijloace de ...

- Romanii infectati cu virusul SARS-CoV-2, care nu au nevoie de spitalizare, se pot prezenta fara bilet de trimitere in anumite „centre de evaluare” realizate la nivel național pentru a primi tratament antiviral gratuit, in regim de spitalizare de zi, indiferent de statutul de asigurat. Centrele…

- Funcționarea mașinilor, mici sau mari, a utilajelor, etc. poate fi afectata de infundarea filtrului de particule. Tocmai de aceea, folosind o tehnologie moderna, cei de la PRO COMPRESIOARE Bistrița te pot scapa de aceasta grija. Filtrul va fii ca nou! E iarna și se conduce cu viteza redusa. Traficul…

- Spitalul Clinic „Cai Ferate" din Iasi organizeaza un concurs pentru ocuparea a sapte posturi de asistenti medicali, toate pe perioada determinata. Sase dintre aceste posturi sunt de asistenti medicali sef-sectie, in timp ce unul este pentru asistent medical sef pe unitate. Astfel, conducerea unitatii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca Romania se afla deja in valul 5 al pandemiei, iar cresterea numarului de cazuri a inceput sa se simta, chiar daca este lenta. Alexandru Rafila a spus ca rata de reproducere este in creștere și a avertizat ca tulpina Omicron se transmite de cinci ori…