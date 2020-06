Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, prezinta in detaliu cum sunt gatite sarmalele romanesti, intr-un filmulet publicat marti pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice. "Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, marcheaza ziua de nastere a Reginei Elisabeta a II-a prin prepararea de sarmale" - este mesajul ce insoteste inregistrarea video a diplomatului, care prezinta fiecare etapa a pregatirii acestui fel de mancare. Noble explica faptul ca initiativa este raspunsul sau la provocarea ambasadorului Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache. "Azi o sa gatesc pentru…