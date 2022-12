Daniel Darea, membru in Consiliul de Administratie al Confort Urban SRL, averea si interesele (DOCUMENTE)

bull; Daniel Darea este membru in Consiliul de Administratie al Confort Urban SRL.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Daniel Darea a mentionat un apartament si un credit bancar.bull;… [citeste mai departe]