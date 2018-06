Stiri pe aceeasi tema

- O zi speciala in familia Antenei 1. Mihaela Calin s-a casatorit! Iar nasa i-a fost prietena si colega ei de platou, Andreea Berecleanu. Vedeta Observatorului de 13.00 și de 16.00 a spus DA, iar de acum este Mihaela Calin Sava. ”Eu, la televizor, o sa am dificultate in a-mi schimba numele, probabil,…

- Este o zi importanta in familia Antenei 1! Mihaela Calin, prezentatoarea de la Observator, a spus "Da" in fata ofiterului Starii Civile. Mirela Vaida a fost prezenta la eveniment si a publicat si prima fotografie cu cei doi proaspeti insuratei.

- Andreea Berecleanu (43 de ani) și Constantin Stan (62 de ani) sunt impreuna de șase ani, iar in noiembrie 2016 s-au cununat religios. Formeaza o echipa si acasa, și la serviciu, unde celebra prezentatoare a Observatorului de la Antena 1 il ajuta pe medicul estetician cu tot ce ține de partea de comunicare.…

- Andreea Berecleanu a explicat cum este ea dincolo de camerele de luat vederi. Andreea Berecleanu a acordat un interviu pentru Antena Stars, in care a facut dezvaluiri despre profesia sa, despre cum a perceput celebritatea și despre cum se comporta dincolo de camerele de luat vederi. “Eu fac aceasta…

- Andreea Berecleanu vorbește despre relația cu fiica ei, Eva Zaharescu. Cel doua sunt foarte apropiate, iar prezentatoarea tv este tare mandra de aceasta. “Acum o vad foarte inalta, are peste 1,75. E foarte dragalasa, pentru mine este inca un copil, dar cu dimenisuni de femeie in toata regula. Are o…

- Sambata (14 aprilie) a fost ziua evenimentelor mondene. Cand Gabi Cristea iși creștina fetița, Andreea Berecleanu era nașa de cuninie, la nunta unui prieten. Ea a venit la brațul soțului ei, Constantin Stan, imbracata intr-o rochie vaporoasa, de culoare turcoaz. Cei doi nu au fost singurii invitați…

