Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape doua luni de cand Nelu Stoian, fratele lui Florin Salam, s-a stins din viața. Aceasta perioada e extrem de grea pentru familie, dar mai ales pentru fiica lui care l-a vazut mereu pe barbat unul dintre cei mai puternici oameni! Bianca nu poate accepta ca s-a stins din viața!

- Mama lui Valentin Constache, marcatorul golului in meciul cu Danemarca din aceasta seara, a facut marturisiri emoționante, printre lacrimi, pentru Impact.ro, povestind cum a trait fiecare minut din partida de marți seara, 17 noiembrie. Momente impresionante in casa parinteasca a lui Costache Undeva,…

- Jurnalistul de la Televiziunea Romana, Dorin Chiortea, trece prin momente cumplite dupa ce fiul sau a fost ranit grav intr-un accident. Baiatul cel mic al jurnalistului a fost lovit de o masina in Otopeni.

- Constanteanca a vorbit pe retelele de socializare despre starile prin care a trecut stiindu si copilul bolnav.Andreea Banica si sotul ei s au confruntat cu momente grele dupa ce fiul lor, Noah, a fost diagnosticat cu enterocolita.Constanteanca a vorbit pe retelele de socializare despre starile prin…

- Gina Pistol, aflata in timpul sarcinii, și-a deschis sufletul și a vorbit despre dezamagirile din viața ei. Vedeta a povestit cum a fost pacalita de catre persoane dragi din viața ei, dar și despre cum a tratat ea situațiile de acest gen, destul de dificil de digerat pentru orice persoana.

- Dan Helciug este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa ani la rand a ascuns o durere in suflet, din cauza intamplarilor neplacute din familia lui. Invitat in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, fostul concurent de la Ferma vedetelor a dezvaluit ca nu și-a vazut mama decat de cateva ori…

- Simona, in varsta de 52 de ani, este una dintre miile de romance ranite in propriul camin, de un tata violent și un soț agresiv. In timp, femeia a reușit sa-și recaștige independența, deși a fost condamnata la o viața in scaun cu rotile. „Va rog sa nu scrieți despre mine ca sunt o victima. Nu vreau…

- Viața lui Elvis Presley a fost mereu una plina de surprize de tot felul. De aceasta data, ies la iveala noi marturisiri din viața intima a celebrului artist. Una dintre amantele sale face dezvaluiri incendiare.