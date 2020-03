Andra a donat 20.000 euro pentru spitalul Matei Bals! Andra a donat 20.000 euro pentru spitalul Matei Bals! Criza prin care intreaga lume trece la momentul actual din pricina pandemiei de Coronavirus reuseste cumva sa scoata ce e mai bun din oameni. Stim deja ca foarte multe celebritati si companii mari internationale au donat sume importante pentru lupta contra epidemiei COVID-19. Iata insa ca si in Romania se poate! Majoritatea spitalelor nu au dotarile necesare pentru ca medicii sa isi poata desfasura activitatea asa cum ar trebui. Iar pentru a pune umarul la salvarea acestei situatii, Andra a hotarat sa doneze suma de 20.000 de euro Institutului… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila, seful laboratorului din cadrul Institutului "Matei Bals", sustine ca in urmatoarele zile in Romania se vor inregistra "sute” de cazuri de infectare cu noul coronavirus. "Probabil ca peste o saptamana o sa fie multe sute de persoane infectate”, afirma el."Probabil…

- Potrivit datelor oficiale, disponibile la ora 18.30, numarul persoanelor infectate cu coronavirus, pana acum, a ajuns la 81. Numarul celor declarați infectați, doar astazi, ajungand astfel la 22. Cel de-al 80-lea caz este un barbat de 26 de ani, din Prahova, venit ieri din Italia și carantinat din aceeași…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Spaima de coronavirus creste in Romania. Parintii sunt tot mai ingrijorati in legatura cu raspandirea alarmanta a infectiei cu COVID-19 si nu mai stiu cum ar trebui sa-si protejeze copiii. Prof. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” a raspuns miercuri seara mai…

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Profesorul Adrian Streinu Cercel, directorului Institutului ”Matei Balș”, susține ca, in privința infecțiilor cu coronavirus, situația din Romania ”nu arata foarte rau, dar nu arata nici foarte bine”.„Tabloul nu arata foarte rau, dar nu arata nici foarte bine, in sensul ca deja putem vorbi…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, unde a fost dus primul roman depistat cu coronavirus si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru fac noi declaratii de presa. „Persoana adusa din Gorj este doar purtator de virus, e sanatos, fara…

- Persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina, iar in cazul in care nu respecta regulile sunt pasibili de pedeapsa, a declarat…