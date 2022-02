Anchetă „atipică” privind scandalul de spionaj Pegasus Cotidianul britanic The Guardian scrie ca Parlamentul European (PE) e pe cale sa lanseze o ancheta „atipica” privind scandalul de spionaj Pegasus, intrucat exista deja probe ca guvernele din Ungaria și Polonia și-au spionat opozanții cu acest program spyware. „Inițiativa e cea mai semnificativa aparuta pana acum la Bruxelles de cand un grup de organizații de presa, inclusiv Guardian, a dezvaluit ca Pegasus e folosit impotriva jurnaliștilor, activiștilor și politicienilor din numeroase țari de pe intregul glob, inclusiv din Europa. Inființarea comitetului de ancheta va fi decisa saptamana viitoare”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…

- Președintele SUA, Joe Biden, a dat unda verde pentru desfașurari suplimentare de armate americane in Europa de Est, inclusiv in Romania, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe oficial ca mișcarile se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat surse oficiale pentru CNN.Desfașurarile sunt o dovada…

- Rusia este interesata de relatii bune si reciproc avantajoase cu Uniunea Europeana, a declarat vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost presedinte si premier al Rusiei, intr-un interviu acordat presei ruse, citat de TASS. Potrivit acestuia, nu exista dispute intre…

- Targul de Craciun din Craiova este pe locul 6 in topul celor mai frumoase din Europa, inaintea unor orase precum Bruxelles, Praga, Moscova, Manchester. Pe primele locuri s-au situat Budapesta, Viena si Metz.

- Ungaria vrea sa blocheze participarea Uniunii Europene la summitul democrației organizat pentru saptamâna viitoare de președintele american Joe Biden fiindca este singura țara a blocului comunitar care nu a primit o invitație, relateaza Euractiv.Agenția Bloomberg noteaza ca Ungaria s-a…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa discute despre vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, ca raspuns la raspandirea variantei Omicron, a declarat, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian . Intrebata in cadrul unei conferințe de presa de la Bruxelles…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sanctiunile impotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene si agentiile de voiaj banuite a fi implicate in aducerea migrantilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell,…