Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca a transmis Curtii Constitutionale un punct de vedere privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament.

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, i-a cerut miercuri premierului sa vina cu propuneri de noi ministri si a spus ca va sesiza CCR pentru un conflict juridic, acuzand-l pe Florin Citu ca blocheaza Parlamentul.

- „Consideram ca opinia autorului sesizarii este intemeiata. Potrivit acesteia, conflictul juridic de natura constituționala intre Parlamentul Romaniei, pe de o parte, și Guvernul Romaniei, pe de alta parte, a fost generat de incalcarea dispozițiilor constituționale cu privire la modul in care a fost…

- Premierul Florin Citu a declarat ca, daca decizia Curtii Constitutionale va da dreptate Guvernului, va cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor si a presedintelui Senatului. "Ieri am sesizat CCR. Daca decizia CCR ne da noua dreptate, voi cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor si presedintelui…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat, joi, dupa ședința de Guvern ca in situația in care Curtea Constituționala da dreptate Guvernului pe sesizarea privind moțiunea de cenzura, va cere demisia președinților Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și, respectiv, Ludovic Orban. „Am sesizat…

- Reprezentanții UDMR au solicitat joi, in cadrul ședinței BPR, sa se aștepte decizia CCR, iar reprezentații PNL au fost de acord, anunța Antena3. Guvernul Romaniei a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic intre Executiv si Parlament, pe tema motiunii de cenzura. ″In…

- Ruptura dintre liberali a atins cote maxime ieri, dupa ce conducerea Parlamentului a decis sa stabileasca citirea moțiunii de cenzura in ciuda blocajului din Birourile Permanente Reunite, creat de susținatorii lui premierului Florin Cițu. Taberele din PNL au ripostat imediat și au cerut parlamentarilor…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu a anuntat ca birourile permanente ale Parlamentului se vor intruni joi, incepand cu ora 9.00 si a precizat ca acestea vor numi directorii interimari, in cazul in care un plen reunit nu are cvorumul legal de sedinta. "Nu s-a supus la vot niciun Consiliu de Administrație.…