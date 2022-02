Ambivalenta cu privire la criza din Ucraina manifestata de noul cancelar german Olaf Scholz, care fuge de o confruntare cu Moscova, va marca prima sa vizita la Washington, luni, in cadrul careia va aborda aceasta chestiune cu presedintele american Joe Biden, transmite duminica EFE. Lipsa unei abordari clare in privinta Rusiei i-a atras critici din partea partenerilor sai din NATO – care se asteapta ca cea mai importanta economie a Europei sa-si asume responsabilitatea pe care ei considera ca Germania o are -, dar si din propria tara, unde i se reproseaza ca este invizibil in aceasta criza. Unul…