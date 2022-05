Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, afirma ca o schimbare a sa din aceasta functie nu va rezolva problemele cu care se confrunta romanii, intre care inflatia, dobanzile mari, criza economica. "Sa va spun foarte sincer, daca sunt schimbat de aici, nu se va rezolva problema preturilor, dobanzilor, crizei…

- Vedem ca nu am ieșit bine din criza Covid, ca am intrat intr-o alta criza sau in mai multe crize. Suntem in fața a cel puțin 3 mari provocari: problema sectorului energetic, siguranța alimentara și problema bugetara, a spus joi Ionuț Dumitru, economistul șef al Raiffeisen Bank la o conferința comuna…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, vineri, ca a discutat cu prim-ministrul Ciuca si cu omologul sau roman despre posibilitatea ca acele MiG-uri ale Armatei Romane sa fie donate Ucrainei. El a mai spus ca Ucraina a trimis o lista cu armament tuturor statelor aliate si ca ințelege…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budai, a declarat luni, la Interviurile Digi24.ro, ca problema pensiilor speciale a fost folosita politic pentru a caștiga voturi. Acesta spune ca așteapta de la ceilalți miniștrii „soluții” pentru ca in responsabilitatea sa sunt doar pensiile pe baza de…

- Ca sa te bucuri in permanența de conținutul multimedia al telefonului tau mobil, indiferent ca este vorba despre muzica sau despre videoclipuri, este bine sa ai o pereche de caști. Din pacate, uneori pot aparea diverse probleme de conectare in funcție de modelul de caști pe care il folosești, fie unele…

- Cum o duc cetațenii Moldovei, aflați in prezent in Federația Rusa? Cu ce probleme se confrunta ei? La intrebarile site-ului Noi.md raspund angajații ambasadei Republicii Moldova la Moscova Dupa cum știți, zeci de mii de cetațeni ai noștri muncesc in Federația Rusa. Care este situația lor acum? sint…

- Scumpirea puternica a gazelor si a energiei electrice a determinat tot mai multi romani sa fie interesati de izolarea termica a locuintelor si de solutii pentru reducerea consumului, potrivit unei analize a Mathaus, remisa, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consiliului de Administratie al BNR va dezbate miercuri 9 februarie majorarea dobanzii-cheie, majorare care va aduce majorarea dobanzilor bancilor comerciale, transmite Mediafax. Majorarea este discutata in contextul creșterii inflației, spre 8% anul trecut. Creșterea dobanzii cheie este politica…