Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Popescu i-a dat „tușa de aur” lui Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului. Caștigatoarea argintului in proba de spada la Jocurile Olimpice de la Tokio s-a intors in Romania. Ea și-a prezentat medalia in prezența demnitarului și n-a ezitat sa-i dea replica in privința bugetului necesar…

- Ana Maria Popescu a aterizat azi la București, de la Jocurile Olimpice. Primita in Salonul Oficial de la Henri Coanda cu flori și diplome de un alai in frunte cu ministrul Eduard Novak, sportiva medaliata cu argint la Tokyo nu l-a menajat pe șeful Sportului din Romania, taxand declarațiile facute de…

- Ana Maria Popescu a sosit în țara dupa participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde a reușit sa cucereasca medalia de argint la spada individual. Pe Aeroportul Henri Coanda, Ana a avut un discurs emoționant în care a facut un apel la unitate: sportivi, presa și toți cei care…

- Un schimb de replici acide a avut loc intre Ana Maria Popescu și Eduard Novak. Campioana noastra a avut o replica dura pentru ministrul Tineretului și Sportului imediat ce s-a intors in țara de la Tokyo și a auzit declarația acestuia.

- Scrimera Ana Maria Branza - Popescu a revenit marți, 27 iulie, in Romania, dupa Olimpiada de la Tokyo și a tinut un discurs-manifest in favoarea sportivilor, in care i-a criticat pe ministrul Tineretului si Sporturilor, Eduard Novak si pe reprezentantii presei.Sportiva Ana Maria Branza - Popescu, medaliata…

- Scrimera Ana-Maria Popescu a revenit, marți, in Romania, dupa ce a obținut medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Aceasta a transmis, in aeroport, in fața presei și oficialilor din Ministerul Sportului, ca “un loc la Jocurile Olimpice se caștiga,…

- Ana Maria Popescu, medaliata cu argint la JO 2020, i-a dat o replica acida ministrului Sportului, Eduard Novak, dupa ce acesta a spus ca sportiva nu ar fi luat medalia de aur nici daca bugetul federatiei de scrima ar fi fost mai mare cu 5 milioane de lei. „Inainte de toate, mulțumim pentru…

- Sportiva din Romania a castigat aurul la Tokyo, dupa de a pierdut finala cu sportiva chineza Yiwen Sun, cu scorul de 11-10, in urma unei tuse de aur.Imediat cum a obtinut distinctia a doua la Jocurile Olimpice, ministrul Tineretului si Sportului a avut un mesaj de felicitare pentru Ana Maria Popescu.Pentru…