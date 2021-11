Sportiva romana Ana-Maria Popescu, medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, a fost desemnata cea mai buna spadasina a lumii, sambata, de Federatia Internationala de Scrima, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Ana-Maria Popescu (ex-Branza) a primit Trofeul Cupei Mondiale, sambata, la Lausanne, in cadrul Congresului […] Source