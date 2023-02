Amsterdam ia măsuri radicale: fumatul țigărilor cu marijuana în locuri publice, interzis; program redus pentru lucrătorii sexuali din Cartierul Roşu Fumatul tigarilor cu marijuana nu va mai fi permis in spatiile publice din zonele istorice ale orasului Amsterdam incepand cu jumatatea lunii mai 2023, in contextul unor noi reglementari adoptate de oficialii olandezi pentru a contracara efectele negative ale turismului de masa, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

