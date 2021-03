Amplă acțiune de salubrizare în cartierul Săsar O ampla acțiune de salubrizare a cartierului Sasar a fost efectuata in 29 martie de catre angajații Serviciilor Utilitați Publice și Ambient Urban din cadrul Autoritații Publice Locale a Municipiului Baia Mare, alaturi de cei ai operatorului de salubrizare stradala, transmite municipalitatea baimareana. Inca de la primele ore ale dimineții echipele de salubrizare au maturat manual și mecanic strazile, trotuarele și aleile pietonale fiind efectuate inclusiv lucrari de razuire a rigolelor, respectiv de spalare a cailor publice. O atenție sporita a fost acordata și platformelor pentru depozitarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

