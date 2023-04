Stiri pe aceeasi tema

- Un auditor de la Curtea de Conturi Constanța este acuzat ca și-a constrans soția sa ii lase, la un proces, un imobil de aproape 250.000 euro și sa preia parte dintr-o firma cu datorii. Barbatul și-ar fi amenințat soția ca iși va pierde locul de munca.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiPopescu Nicolae, auditor public extern in cadrul Curtii de Conturi ndash; Camera de Conturi Constanta si membru al autoritatii de audit,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului P. N., auditor public extern in cadrul Curții de Conturi – Camera de Conturi Constanța și membru al autoritații de audit, pentru savarșirea…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Constanta au trimis in judecatra aproape 50 de persoane. Dosarul denumit generic "Omahaldquo; se afla acum pe rolul Curtii de Apel Constanta, ce va pronunta asupra legalitatii…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, a venit cu precizari despre „camera secreta” de la Chișinau-Gaz. „Curtea de Conturi a deschis și acolo au fost niște saci cu niște documente și reprezentanții organelor de drept inclusiv PCCOCS și Poliția au pornit un dosar penal pe faptul ca au disparut dosarele din camera…

- Dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei electorale a fostului președinte a ajuns la final.Elena Udrea, fost ministru al Turismului și Dezvoltarii, a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu, fost notar public, la 5 ani de inchisoare, prin decizia din 2 martie 2021 a Curții de…

- Pana acum, aproape toate instanțele din Romania au refuzat cererile procurorilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) in cazurile de prescriere. Parchetul le cere judecatorilor sa intrebe, la nivel european, daca pot aplica deciziile CCR referitoare la prescripție. E și cazul dosarului…