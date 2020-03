Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de fotbal a Ucrainei, Andrei Sevcenko, a comparat experienta traita dupa dezastrul nuclear de la Cernobil, in 1986, cu perioada de carantina provocata de pandemia de coronavirus, relateaza agentia dpa. ''Am trait vremuri similare cand aveam noua ani si a explodat Cernobilul.…

- Cele doua companii care reprezinta Sistemul Coca-Cola in Romania (Coca-Cola Romania și Coca-Cola HBC Romania) au donat 100.000 de euro Crucii Roșii Romane. Fondurile vor fi folosite de organizația noastra pentru achiziționarea de echipamente medicale și materiale necesare in aceasta perioada, pentru…

- Severica Covaciu, senator PMP : testare urgenta a persoanelor aflate in carantina și in autoizolare, precum și demararea producției de ventilatoare in Romania! Senatorul PMP, Severica Covaciu apreciaza ca, pentru salvarea de vieți și pentru limitarea impactului economic al pandemiei COVID-19, Guvernul…

- In zbieretele isterice ce vin dinspre televizor auzim des sintagmele ipocrite „Fake News” si „Nu politizati (criza coronavirus)”. Este o realitate astazi ca jurnalismul este pus la zid, intimidat, sufocat. Jurnalismuil de calitate. Lingaii sunt pe val, in orice domeniu. Astia de la Digi 24, in frunte…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: PMP cere Guvernului testarea urgenta a celor aflați in carantina și autoizolare, precum și demararea producției de ventilatoare in Romania Comunicat de presa: PMP cere Guvernului testarea urgenta a celor aflați in carantina și autoizolare, precum și demararea producției…

- SUA, UK si Olanda se intelesesera sa-si salveze banii calcand pe cadavre. Nimeni nu intelegea de ce liderii lor erau „flower-power” cand venea vorba de pericolul Covid-19. Declaratiile pana la jumatatea lui martie por fi lejer catalogate ca reprezentand pregatirea mediatica a unui genocid. Luni de zile…

- Industria ospitalitații are cel mai mult de suferit din cauza pandemiei de Coronavirus, care deja se profileza, dupa ce Italia a luat masuri drastice, duminica. Agențiile de turism au anunțat ca nu le pot da...

- Primaria Timișoara s-a trezit abia acum sa ia masuri anti-coronavirus. Astfel, Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca municipalitatea va cumpara zece containere care vor fi folosite pentru izolarea persoanelor aflate in carantina, daca va fi nevoie. „Vreau sa transmit…