- Ripensia s-a deplasat azi in Mehedinti pentru un test pe seara cu colega de esalon cu sediul social in Tg. Jiu – Viitorul Pandurii. Desi ros-galbenii si-au trecut in cont cateva ocazii, duelul de pe „Municipalul” din Dr. Tr. Severin nu a avut parte de goluri: 0-0 a fost scorul final. Cei de la „Ripi”…

- Cele doua divizionare secunde din Timisoara, SSU Poli, respectiv Ripensia continua seria meciurilor de pregatire. Alb-violetii vor sa isi refaca moralul dupa esecul de la Kikinda, in timp ce baietii in rosu si galben isi doresc sa isi continue forma pozitiva. „Politehnica disputa maine, 21 iulie, un…

- Ripensia a ajuns azi la al patrulea amical disputat in aceasta vara. Partenerul deja „traditional” al ros-galbenilor, Soimii Lipova, a fost depasita cu 2-0 pe „Electrica”. In alta ordine de idei, antrenorul Cosmin Petruescu are inca doi jucatori noi pe care se poate baza in noul sezon al Ligii 2: solidul…

- Doi tineri, unul de 17 ani si unul de 22 de ani, care erau cercetati pentru mai multe infractiuni contra patrimoniului, inclusiv spargeri de bancomate, au fost retinuti, miercuri, de politistii din Botosani, in urma unei operatiuni complexe de urmarire, in care a fost folosit si un elicopter, a declarat…

- Cinci tineri care mergeau la mare au fost la un pas sa arda de vii, in aceasta dimineata, dupa ce au zburat cu masina de pe autostrada, peste un sens giratoriu, pe autostrada A4, la Agigea. Autoturismul Opel Vectra, inmatriculat in județul Mehedinți, a rupt parapetul, a cazut intr-o rapa, unde a luat…

- La data de 27 aprilie, doi barbați banuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și talharie au fost reținuți, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și efectuarii a trei percheziții domiciliare, realizate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului…

- Ieri, 27 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au depistat, in flagrant delict, doi tineri, de 18 ani, respectiv 20 de ani, in timp ce ar fi comercializat droguri de mare risc. In cursul zilei…