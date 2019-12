Americanii pregătesc cele mai ample exerciţii militare din ultimii 25 de ani în Europa Aproximativ 9.000 de militari americani stationati in Europa li se vor alatura si vor participa la exercitiul militar ”Defender-Europe 20”, la care urmeaza sa participe in total 37.000 de militari aliati, din mai si pana in iunie 2020, in zece tari europene, a declarat luni generalul Cavoli unui grup de jurnalisti la Pentagon.



Primele trimiteri de militari si materiale incep in februarie, in vederea instalarii a aproximativ 13.000 de piese de echipament, care vor parcurge pana la 4.000 de kilometri pentru a ajunge la destinatie.



Este vorba despre o adevarata provocare…

Sursa articol si foto: rtv.net

