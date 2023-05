Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Joe Biden se afla intr-o calatorie sentimentala in Irlanda, Xi Jinping era ocupat la Beijing. Dupa o vizita de profil inalt a lui Emmanuel Macron, liderul chinez a fost gazda președintelui Luiz Inacio Lula da Silva al Braziliei. Mesajul intalnirii a fost placut pentru China și deranjant…

- Rusia dispune de arme moderne, unice, capabile sa distruga orice inamic, inclusiv Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat ziarului guvernamental Rossiiskaia Gazeta , citat luni de agentia de stat rusa TASS . „Rusia…

SUA si-au exprimat vineri opozitia fata de o incetare a focului in Ucraina, considerand ca aceasta ar "consolida" castigurile Rusiei pe campul de lupta, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Pe 7 februarie 2022, Vladimir Putin și Xi Jinping declarau o noua era in ordinea globala și, cel puțin pe termen scurt, și-au susținut ambițiile teritoriale respective in Ucraina și Taiwan. Și, deși nimeni nu credea, pe 22 februarie Vladimir Putin punea in aplicare cele declarate, invadand statul ucrainean…

Aliații și partenerii Americii sunt extrem de importanți pentru politica externa a Statelor Unite, așa cum demonstreaza modul in care Washingtonul a raspuns la invazia Rusiei din Ucraina.

- In acest moment, Statele Unite sondeaza aliații apropiați cu privire la posibilitatea de a impune noi sancțiuni Chinei daca Beijingul ofera sprijin militar Rusiei pentru razboiul din Ucraina. Ce urmaresc americanii? Sa obtina sprijinul unei serii de țari, in special a celor din bogatul Grup al celor…

- Liderii Formatului Bucuresti 9 (B9) au adoptat, miercuri, o declaratie comuna in care afirma ca Rusia este cea mai importanta si directa amenintare pentru securitatea NATO si ca, pentru a-si proteja cetatenii si teritoriul, aliatii sunt angajati sa creasca nivelul prezentei militare in tarile de pe…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Varsovia, alaturi de omologul polonez, Andrzej Duda, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 (B9), avandu-i ca invitati pe presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, si pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a informat…