- Cursa pentru ultima șansa nu a fost deloc ușoara pentru cele trei echipe. Iulia Albu și Mike, Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut tot posibilul pentru a nu parasi competiția. Care a fost clasamentul și in ce ordine au ajuns concurenții la Irina Fodor. Ce echipa…

- Seara norocoasa pentru cuplul Edward Sanda și Cleopatra Stratan – soarele dezvaluit din cutie de Irina Fodor a fost verde, culoarea care pastreaza in competiție echipa ajunsa pe cel din urma loc la intrecerea pentru ultima șansa. Ediția de ieri seara Amer

- Seara norocoasa pentru cuplul Edward Sanda și Cleopatra Stratan – soarele dezvaluit din cutie de Irina Fodor a fost verde, culoarea care pastreaza in competiție echipa ajunsa pe cel din urma loc la intrecerea pentru ultima șansa.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- Probleme in viața Laurei Giurcanu, dupa ce a fost surprinsa alaturi de Aris Eram? Concurenta de la America Express a facut o postare prin intermediul rețelelor de socializare, care ridica multe semne de intrebare. Iata ce a postat celebra influencerița pe pagina de Instagram!

- In episodul 12 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit despre regula pe care și-au impus-o inainte de a pleca in cel mai dur reality show din Romania. Cei doi soți au vorbit despre punctele lor forte in competiție.

- Alexia Eram a raspuns provocarii lansate de America Express și a ales sa participe alaturi de fratele sau, Aris Eram la celebrul show. Foarte multe persoane se intreaba ce studii are concurenta. Ce studii are Alexia Eram? Alexa Eram nu s-a rezumat doar la a merge la liceu ci a decis sa-și aprofundeze…