Amenzi pe banda rulanta pe drumul dintre Lugoj si Buzias. Pentru ce s-au aplicat cele mai multe sanctiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune a polițiștilor de la rutiera din Lugoj, duminica, pe DN6. Oamenii legii au desfașurat controale pe porțiunea de drum dintre A6 și limita cu județul Caraș-Severin. Le-au dat zeci de amenzi celor care au circulat cu viteza prea mare.

- Politistii timiseni au aplicat, duminica, 220 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 88.000 de lei, dintre care 214 au fost date pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, respectiv pentru nepurtarea mastii. "Trei sanctiuni in valoare de 3.000 de lei au fost aplicate la Faget,…

- Polițiștii Biroului Rutier Lugoj au acționat, pe DJ 592, in vederea combaterii nerespectarii limitelor legale de viteza. In cadrul acțiunii, desfașurate in zona localitații Sinersig, au fost legitimate 61 de persoane, verificate 58 de autovehicule și aplicate 53 de sancțiuni contravenționale…

- Garda de Mediu Suceava a aplicat amenzi pe banda rulanta in ultima perioada. Cea mai mare sancțiune a fost aplicata unei firme care are ca obiect de activitate tratarea și acoperirea metalelor. Controlul a venit in urma unei sesizari in care era semnalat disconfortul creat vecinilor. Comisarii ...

- Și miercuri, in intervalul orar 15.00 – 22.00, politisti de ordine publica, investigații criminale, sisteme de securitate, precum și jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș și ai Inspectoratului Teritorial…

- In perioada 9 – 15 august a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat actiuni pentru reducerea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii vitezei legale in localitati cat si in afara acestora. In urma activitatilor desfasurate au…

- Polițiștii hunedoreni de la rutiera, au aplicat astazi, 29 iulie, in decurs de doar o ora, cinci sancțiuni contravenționale in valoare totala de 1450 lei, pentru depașirea limitei legale de viteza (pe DJ687, in loc. CRISTUR și PEȘTIȘ) și a fost intocmit un dosar penal pentru conducerea autovehiculul…

- Potrivit unui comunicat transmis duminica de Brigada Rutiera a Politiei Capitalei, controalele au vizat reducerea riscului rutier, combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive si verificarea modului in care sunt respectate…