- Inspectia Muncii anunta ca, in urma controalelor facute de inspectoratele teritoriale de munca, in primele zece zile ale lunii iulie, au fost date amenzi de peste 6 milioane de lei, fiind gasite peste 300 de persoane care munceau fara forme legale.

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat in perioada 1 - 10 iulie 2020 actiuni de control in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare totala de 6.074.600 de lei. Conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES, au fost depistate 315 persoane care desfasurau…

- N.D. La nivelul județului continua acțiunile care vizeaza verificarea anumitor tipuri de activitați realizate cu persoane care sunt angajate fictiv. Astfel, Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, luna trecuta, actiuni de control in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii…

- In urma verificarilor la agenții economici, zone comerciale și mijloace de transport in comun, in ultimele 24 de ore polițiștii argeșeni au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 2.500 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala. La randul lor, jandarmii…

- Controale de amploare in Argeș! Polițiștii, jandarmii, inspectorii de munca și angajații ISU au dat amenzi. ”Prefectul Emanuel Soare a dispus efectuarea de controale ample in județ, in contextul creșterii accelerate a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus. Acesta ii indeamna pe argeșeni sa respecte…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 9 milioane de lei, in urma controalelor din aceasta luna. Au fost sancționate firme din construcții, service-uri auto, dar și agenții de plasare a forței de munca in strainatate, mai ales pentru ca nu includeau toate elementele obligatorii prevazute in contractul…

