Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de 12 ori mai mari pentru cei care fac graffiti pe spațiile publice. Camera Deputaților a dat votul decisiv pentru un proiect de lege care prevede majorarea amenzilor pentru cei care vandalizeaza. Daca legea va fi promulgata, sancțiunile pot ajunge pana la șase mii de lei. Deși, oriunde iți arunci…

- Intervenția imediata impotriva urșilor permisa și in extravilanul localitaților. Legea a fost adoptata in Parlament Parlamentul a adoptat miercuri, dupa reexaminarea ceruta de președinte, legea care permite intervenția imediata impotriva urșilor periculoși, nu doar in interiorul, ci și in exteriorul…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul legii offshore. S-au inregistrat 248 de voturi „pentru” si 34 de voturi „impotriva”. Anterior, proiectul legii offshore fusese ad optat și de Sena t. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook și Google News ! The post Legea offshore, adoptata de Camera…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a legii offshore, care va debloca investițiile pentru extragerea gazelor de la Marea Neagra. Proiectul, aflat in procedura de urgența, merge spre Camera Deputaților.

- Senatul adoptat, miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime, stabilind ca statul roman va avea…

- Persoanelor fizice autorizate le va fi recunoscuta perioada in care au desfasurat activitati ca vechime in munca, respectiv vechime in specialitate. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, iar legea merge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.