Amenzi de aproape 30.000 de lei, în zece zile, pentru cei care aruncă gunoiul ilegal în Timișoara Camerele de supraveghere video sunt aliatele polițiștilor locali atunci cand ii depisteaza pe cei care arunca deșeuri ilegal, pe domeniul public. In ultimele zece zile, polițiștii locali din Timișoara au dat amenzi de aproape 30.000 de lei celor care arunca gunoiul aiurea. In ultimele zece zile, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, in valoare de ... The post Amenzi de aproape 30.000 de lei, in zece zile, pentru cei care arunca gunoiul ilegal in Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

