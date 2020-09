Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti. MAE precizeaza ca anterior acestei decizii, persoanele provenind…

- „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile din Republica Lituania au revizuit, incepand cu data de 17 august a.c., conditiile de intrare in acest stat pentru cetatenii si rezidentii permanenti ai statelor Uniunii Europene, Spatiului Economic European, precum si din Confederatia Elvetiana…

- Evolutia ingrijoratoare a epidemiei la noi in tara, cu cresteri mari de la o zi la alta a numarului de cazuri, schimba regulile de calatorie pentru turistii romani in mai multe state. Romanii care voiau sa mearga in vacanta in Cipru trebuie sa-si schimbe planurile de calatorie pentru ca nu mai pot intra…

- Ministerul roman de Externe a anunțat sambata seara modificarea condițiilor de intrare in Cipru, in contextul pandemiei de COVID-19. Romania este inclusa pe lista statelor din categoria C, iar cetațenii proveniți din țarile incadrate astfel nu mai pot calatori in scop turistic in Cipru. Romania a fost…

- Romania a fost inclusa pe lista statelor din categoria C, alaturi de Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Serbia și Suedia.Conform noilor masuri, accesul pe teritoriul Republicii Cipru este permis cetațenilor care vin din statele incluse in categoria…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat marti ca alti 28 de romani care lucreaza la ferma din Herefordshire, Marea Britanie, au fost confirmati cu noul coronavirus, pe langa cei 30 deja confirmati anterior. Astfel, bilantul ajunge la 58 de romani. Majoritatea acestora sunt asimptomatici sau…

- Majoritatea romanilor infectati cu coronavirus la ferma din Marea Britanie sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare, fara a necesita spitalizare. De asemenea, persoanele care au avut rezultate negative ca urmare a testarii initiale au fost retestate si sunt asteptate rezultatele, mai transmite…

- Romania nu se afla pe lista celor 59 de tari. Lista a fost stabilita de autoritatile britanice avandu-se in vedere evolutia epidemiei COVID-19 din fiecare tara si criteriul reciprocitatii. Calatorii veniti din 18 state membre ale UE nu vor mai avea obligativitatea de a sta 14 zile in autoizolare…