Ameninţare cu bombă la bord: avionul a aterizat de urgenţă! Au fost mari emotii, sambata dimineata, pentru pasagerii unui avion operat de compania low cost Jetstar. Aeronava a aterizat de urgenta in centrul Japoniei, dupa ce autoritatile au primit o amenintare cu bomba. Aeroportul Narita din Tokyo a primit un apel telefonic, la ora 6.20 dimineata, de la un barbat din Germania care a afirmat, […] The post Amenintare cu bomba la bord: avionul a aterizat de urgenta! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

