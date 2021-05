AMENDĂ sau ÎNCHISOARE pentru cei care încearcă să ajungă în Australia din India AMENDA sau INCHISOARE pentru cei care incearca sa ajunga in Australia din India, amenda este de pana la 42.000 de euro sau cinci ani de inchisoare – sau chiar ambele. Decizia intra in vigoare de luni, 3 mai 2021 The post AMENDA sau INCHISOARE pentru cei care incearca sa ajunga in Australia din India first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

- Autoritatile australiene se tem atat de mult de noua tulpina de coronavirus, din India, incat sunt dispuse sa-si bage cetatenii la inchisoare, daca se intorc de acolo. Astfel, australienii care se intorc acasa din India primesc pana la cinci ani de inchisoare si amenzi. Masura a suscitat dezbateri aprige…

- Cetatenii australieni care se intorc acasa din India primesc pana la cinci ani de inchisoare si amenzi, dupa ce Guvernul a interzis astfel de calatorii, scrie BBC. Ministerul Sanatatii a precizat ca decizia a fost luata "bazandu-se pe numarul de persoane aflate in carantina dupa ce au contractat…

- Se pare ca australienii deținatori de pașapoarte vor fi abandonați de propriul lor guvern, prin amenințari cu inchisoarea. Guvernul federal va invoca prevederile Legii privind securitatea biologica, imediat dupa sfarșitul acestei saptamani.Conform masurilor, ar fi o infracțiune pentru oricine sa se…

