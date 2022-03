Ambasadorul Rusiei la Washington: „Un alt exemplu de minte întunecată” „Noul pachet de sancțiuni americane are ca scop distrugerea economiei și subminarea situației politice interne din Rusia” – a declarat ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, comentand introducerea unor noi restricții americane impotriva Moscovei. „Acesta este un alt exemplu de minte intunecata. Autoritațile americane incearca sa-i pedepseasca pe deputații Dumei de Stat pentru ca și-au exprimat propria poziție, care nu corespunde cu scenariile Washingtonului. Legiuitorii apara interesele naționale ale Rusiei, altceva nici nu poate exista. Evident ca noul pachet de sancțiuni antirusesti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

