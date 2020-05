Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in China, Vasilica Constantinescu, a fost implicat intr-un accident de circulație, iar MAE a confirmat vineri incidentul.Precizarile vin dupa ce jurnalistul roman Dan Tomozei, stabilit la Beijing, a susținut ca ambasadorul ar fi provocat un accident de circulație dupa ce ar fi urcat…

- "Cu privire la informațiile aparute in mass-media referitoare la implicarea ambasadorului Romaniei la Beijing intr-un accident de circulație, fara victime, MAE precizeaza ca situația semnalata face deja obiectul unor cercetari in curs, aspectele in cauza fiind tratate cu maxima seriozitate. In acest…

- Ambasadorul roman la Beijing, Vasilica Constantinescu, ar fi facut praf un autobuz in Beijing, dupa ce a condus mașina in stare de ebrietate. Deși fapta s-a produs acum cateva saptamani, Ministerul de Externe nu a spus...

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat, luni, ca este prematura inceperea imediata a unei investigații cu privire la originea și propagarea noului coronavirus, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al...

- Ministerul de Externe al Chinei respinge acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste dezinformari in legatura cu coronavirusul, in urma unui raport al Uniunii Europene in care se spune ca exista „dovezi suficiente” privind operatiuni chineze ascunse pe retelele de socializare, potrivit Reuters,…